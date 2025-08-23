Мессенджер MAX
23 августа, 03:40

Гидрометцентр: Остатки урагана Эрин могут стать причиной потепления в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSORIOartist

Остатки урагана «Эрин», который действует в США, могут дойти до Европы и вызвать потепление в Центральной России в последние дни августа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

Специалист подчеркнула, что ураган «Эрин» остаётся очень сильным. Ожидается, что он ещё какое-то время будет действовать между Гренландией и британскими островами.

«По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдёт чуть севернее Москвы. То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло. Всё это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться», — уточнила Макарова.

На фоне приближения урагана «Эрин» к Нью-Джерси местный губернатор объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации. В штате ожидаются ливневые и прибрежные наводнения, сильные порывы ветра скоростью до 80 километров в час и волны высотой до пяти метров.

Ранее в Сети появились впечатляющие кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин». Пользователи соцсети Х поделились впечатляющими кадрами. Внешние дождевые полосы циклона вызвали проливные дожди и шквалистый ветер на северных Подветренных островах. За 24 часа ураган «Эрин» усилился с первой до пятой категории, достигнув скорости ветра 230 км/ч.

