Регион
23 августа, 07:49

В Москве прощаются с режиссёром Юрием Бутусовым в театре им. Пушкина

В Москве началось прощание с режиссёром Юрием Бутусовым. Обложка © Life.ru

В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина началась гражданская панихида по известному театральному режиссёру Юрию Бутусову. Об этом стало известно корреспонденту Life.ru.

В Москве началось прощание с режиссёром Юрием Бутусовым. Видео © Life.ru

У входа в театр под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по пьесе Брехта в 2016 году, появился стихийный мемориал: цветы, фотографии, свечи и тёплые слова учеников, написанные разноцветными мелками. На основной сцене, где установлена урна с прахом, размещены декорации из московских спектаклей режиссёра, а в фойе — его портрет. Венки прислали театральные коллективы МХАТа, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, театра им. Вахтангова, «Студии театрального искусства» и другие.

Режиссёр Серебренников вспомнил Бутусова и других режиссёров, недавно ушедших из жизни
Напомним, что 9 августа скончался Юрий Бутусов, бывший художественный руководитель театра им. Евгения Вахтангова. Режиссёру было 63 года. Он погиб во время купания в море на территории Болгарии. Актриса Варвара Шмыкова в соцсетях выразила соболезнования, назвав произошедшее «ужасным горем».

