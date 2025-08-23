В Совфеде назвали требование к Финляндии для нормализации отношений

Россия может пересмотреть политику в отношении Финляндии только в том случае, если Хельсинки откажутся от враждебной линии и займут нейтральную позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров отметил, что финское руководство в последнее время позволяет себе высказывания и шаги, которые носят русофобский характер. По его словам, восстановление контактов возможно лишь при условии изменения политического курса и отказа от резкой антироссийской риторики.

Сенатор уточнил, что Москва не исключает возможности выстраивания диалога, если Финляндия проявит уважение и будет вести себя корректно на международной арене. Но по его мнению, в текущей ситуации подобный сценарий остаётся маловероятным.