23 августа, 20:15

В Совфеде назвали требование к Финляндии для нормализации отношений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Россия может пересмотреть политику в отношении Финляндии только в том случае, если Хельсинки откажутся от враждебной линии и займут нейтральную позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров отметил, что финское руководство в последнее время позволяет себе высказывания и шаги, которые носят русофобский характер. По его словам, восстановление контактов возможно лишь при условии изменения политического курса и отказа от резкой антироссийской риторики.

Сенатор уточнил, что Москва не исключает возможности выстраивания диалога, если Финляндия проявит уважение и будет вести себя корректно на международной арене. Но по его мнению, в текущей ситуации подобный сценарий остаётся маловероятным.

Москва приготовилась к жёстким мерам в ответ на покушения на российские суда в Балтике

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности восстановления отношений с Россией после завершения специальной военной операции на Украине. По его словам, Хельсинки будут выстраивать новые отношения с Москвой исключительно с практичных и прагматичных позиций. Отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились в последние годы, особенно после вступления этой страны в НАТО, которое российская сторона назвала ошибочным шагом.

Тимур Хингеев
