Полина Диброва, изо всех сил пыталась спасти семью, утверждает её подруга

Полина, супруга телеведущего Дмитрия Диброва, пыталась сохранить семью и прибегала к помощи семейного психолога, однако не смогла побороть свои чувства к другому мужчине. Об этом сообщила подруга женщины в разговоре с kp.ru.

По словам приятельницы, роман между Полиной и предпринимателем Романом Товстиком начался примерно год назад, в крайне неподходящий момент — вскоре после того, как законная супруга Товстика родила ребёнка. Осознавая силу своих чувств, Диброва всё же предприняла попытку спасти брак, обратившись к специалисту. Однако в итоге она призналась, что не видит жизни без Товстика, и полгода назад пара приняла решение открыть всё своим супругам.