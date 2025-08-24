Полина Диброва, изо всех сил пыталась спасти семью, утверждает её подруга
Kp.ru: Полина Диброва ходила к семейному психологу и пыталась спасти брак
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Полина, супруга телеведущего Дмитрия Диброва, пыталась сохранить семью и прибегала к помощи семейного психолога, однако не смогла побороть свои чувства к другому мужчине. Об этом сообщила подруга женщины в разговоре с kp.ru.
По словам приятельницы, роман между Полиной и предпринимателем Романом Товстиком начался примерно год назад, в крайне неподходящий момент — вскоре после того, как законная супруга Товстика родила ребёнка. Осознавая силу своих чувств, Диброва всё же предприняла попытку спасти брак, обратившись к специалисту. Однако в итоге она призналась, что не видит жизни без Товстика, и полгода назад пара приняла решение открыть всё своим супругам.
Для Дмитрия Диброва это признание стало полной неожиданностью, так как он не замечал увлечения жены. Сообщается, что законная супруга Товстика, Елена, восприняла новость как трагедию и в течение полугода отказывалась давать развод. В то время как Дибровы расстались относительно спокойно, в семье Товстика сохраняется напряжённость — по слухам, Роман рассматривает возможность проведения экспертизы психоэмоционального состояния жены с целью получения опеки над детьми.