24 августа, 10:42

Генерал раскрыл неожиданное место запуска дронов ВСУ по порту Усть-Луга в Ленобласти

Генерал Липовой: ВСУ могли запускать дроны на порт Усть-Луга из Прибалтики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

ВСУ могли использовать территорию прибалтийских стран для атаки дронами на порт Усть-Луга в Ленобласти, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт подчеркнул, что Прибалтика превращается в стратегическую площадку для нанесения ударов по российской территории.

«Они могут запускать [дроны] из Прибалтики. Дело в том, что Прибалтика для них сейчас хороший плацдарм, который они используют именно для нанесения ударов. Поэтому наши компетентные органы разберутся и сделают соответствующие выводы», — цитирует Липового NEWS.ru.

Дрон ВСУ ранил мирного жители в Курской области
Напомним, что в районе порта Усть-Луга, расположенного в Ленобласти, в воскресенье, 24 августа, было уничтожено 10 дронов. Также ещё два БПЛА были сбиты в Кингисеппском районе Ленобласти.

Полина Никифорова
