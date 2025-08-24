Генерал раскрыл неожиданное место запуска дронов ВСУ по порту Усть-Луга в Ленобласти

ВСУ могли использовать территорию прибалтийских стран для атаки дронами на порт Усть-Луга в Ленобласти, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. Эксперт подчеркнул, что Прибалтика превращается в стратегическую площадку для нанесения ударов по российской территории.

«Они могут запускать [дроны] из Прибалтики. Дело в том, что Прибалтика для них сейчас хороший плацдарм, который они используют именно для нанесения ударов. Поэтому наши компетентные органы разберутся и сделают соответствующие выводы», — цитирует Липового NEWS.ru.