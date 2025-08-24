На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.