На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее стало известно, что ФСБ РФ предотвратила спланированный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту. Это уже была вторая попытка атаки объекта с начала 2025 года. По данным следствия, целью был подрыв моста с использованием автомобиля, начинённого 130 килограммами взрывчатого вещества финского производства, спрятанного в аккумуляторном отсеке.