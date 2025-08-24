Мессенджер MAX
24 августа, 11:38

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Задержан «‎водитель-смертник», которому приказали взорвать Крымский мост 130 кг взрывчатки
Ранее стало известно, что ФСБ РФ предотвратила спланированный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту. Это уже была вторая попытка атаки объекта с начала 2025 года. По данным следствия, целью был подрыв моста с использованием автомобиля, начинённого 130 килограммами взрывчатого вещества финского производства, спрятанного в аккумуляторном отсеке.

