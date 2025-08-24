Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал ночную атаку беспилотников на Курскую атомную электростанцию как акт беспрецедентного вероломства со стороны киевского режима. В комментарии РИА «Новости» парламентарий заявил, что данный инцидент представляет собой форму международного ядерного терроризма.

«Уверен, что вероломная ночная атака киевского режима с помощью беспилотников на Курскую АЭС осуществлялась по непосредственной команде безответственного Зеленского и под контролем курирующих его западных спецслужб», — подчеркнул Шеремет.

Депутат акцентировал, что подобные провокации преследуют стратегическую цель — спровоцировать Россию на ответные действия и создать предлог для срыва мирных инициатив, выдвигаемых администрацией президента США Дональда Трампа. По его оценке, киевские власти сознательно идут на эскалацию, пытаясь дестабилизировать ситуацию и заблокировать любые дипломатические процессы.