24 августа, 12:20

«Вероломная атака по команде Зеленского»: В Госдуме высказались о нападении на Курскую АЭС

Депутат Шеремет: Атака на Курскую АЭС проводилась по прямой команде Зеленского

Курская АЭС. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал ночную атаку беспилотников на Курскую атомную электростанцию как акт беспрецедентного вероломства со стороны киевского режима. В комментарии РИА «Новости» парламентарий заявил, что данный инцидент представляет собой форму международного ядерного терроризма.

«Уверен, что вероломная ночная атака киевского режима с помощью беспилотников на Курскую АЭС осуществлялась по непосредственной команде безответственного Зеленского и под контролем курирующих его западных спецслужб», — подчеркнул Шеремет.

Депутат акцентировал, что подобные провокации преследуют стратегическую цель — спровоцировать Россию на ответные действия и создать предлог для срыва мирных инициатив, выдвигаемых администрацией президента США Дональда Трампа. По его оценке, киевские власти сознательно идут на эскалацию, пытаясь дестабилизировать ситуацию и заблокировать любые дипломатические процессы.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа средствами противовоздушной обороны был нейтрализован украинский беспилотник в непосредственной близости от Курской АЭС. При падении летательный аппарат детонировал, что привело к повреждению трансформаторного оборудования и локальному возгоранию. Персонал станции оперативно ликвидировал последствия инцидента, переведя третий энергоблок на половинную мощность. Радиационный фон остаётся в пределах нормы, среди сотрудников станции и местного населения пострадавших нет.

Алиса Хуссаин
