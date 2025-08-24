Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 12:39

На Курской АЭС не выявили превышения уровня радиации после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jerry Vermanen

Мониторинг Роспотребнадзора показал отсутствие нарушений санитарных норм радиации после атаки ВСУ на Курскую АЭС. Измерения радиационного фона осуществляются регулярно каждые два часа в населённых пунктах рядом с электростанцией.

«Измерения проводятся лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области один раз в два часа в контрольных точках в населённых пунктах, максимально приближённых к границам Курской АЭС. По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали украинский беспилотник в непосредственной близости от Курской АЭС. При падении дрон детонировал, что вызвало повреждение трансформаторного оборудования и локальное возгорание. Персонал станции оперативно справился с последствиями инцидента, переведя третий энергоблок на половинную мощность.

