На Курской АЭС не выявили превышения уровня радиации после атаки БПЛА

Мониторинг Роспотребнадзора показал отсутствие нарушений санитарных норм радиации после атаки ВСУ на Курскую АЭС. Измерения радиационного фона осуществляются регулярно каждые два часа в населённых пунктах рядом с электростанцией.

«Измерения проводятся лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области один раз в два часа в контрольных точках в населённых пунктах, максимально приближённых к границам Курской АЭС. По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено», — указано в сообщении Роспотребнадзора.