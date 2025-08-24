«Подмораживают людей»: Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии
Второй помощник капитана Вдовина: Работа на севере сохраняет молодость
Второй помощник капитана «Атомфлота» Нина Вдовина, которая на недавней встрече в Сарове удивила президента России Владимира Путина своим высокопоставленным морским чином, поделилась оригинальной теорией. Она убеждена, что работа в Арктике способствует сохранению молодости, образно «консервируя» или «подмораживая» людей.
«Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», – рассказала девушка в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
В ходе диалога главы российского государства с атомщиками Вдовина также интересовалась у главы государства перспективами Северного морского пути, что и стало поводом для удивления президента её должностью. Вдовина является вторым помощником капитана несмотря на то, что, по мнению Путина, выглядит как школьница.
Напомним, что в пятницу — 22 августа — российский лидер Вдадимир Путин прилетел в город ядерщиков Саров. Там президент России провёл встречу с работниками атомной промышленности. Также Владимир Владимирович возложил цветы к памятнику учёному Юлию Харитону, который стоял у истоков советского атомного проекта.