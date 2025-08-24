«Подмораживают людей»: Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии

Второй помощник капитана «Атомфлота» Нина Вдовина, которая на недавней встрече в Сарове удивила президента России Владимира Путина своим высокопоставленным морским чином, поделилась оригинальной теорией. Она убеждена, что работа в Арктике способствует сохранению молодости, образно «консервируя» или «подмораживая» людей.

«Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», – рассказала девушка в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.