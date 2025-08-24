Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 13:48

«Подмораживают людей»: Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии

Второй помощник капитана Вдовина: Работа на севере сохраняет молодость

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Второй помощник капитана «Атомфлота» Нина Вдовина, которая на недавней встрече в Сарове удивила президента России Владимира Путина своим высокопоставленным морским чином, поделилась оригинальной теорией. Она убеждена, что работа в Арктике способствует сохранению молодости, образно «консервируя» или «подмораживая» людей.

«Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», – рассказала девушка в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

В ходе диалога главы российского государства с атомщиками Вдовина также интересовалась у главы государства перспективами Северного морского пути, что и стало поводом для удивления президента её должностью. Вдовина является вторым помощником капитана несмотря на то, что, по мнению Путина, выглядит как школьница.

Путин ответил шуткой на благодарность атомщиков в Сарове
Путин ответил шуткой на благодарность атомщиков в Сарове

Напомним, что в пятницу — 22 августа — российский лидер Вдадимир Путин прилетел в город ядерщиков Саров. Там президент России провёл встречу с работниками атомной промышленности. Также Владимир Владимирович возложил цветы к памятнику учёному Юлию Харитону, который стоял у истоков советского атомного проекта.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar