США готовят последнее жёсткое предупреждение Европе и Киеву

Вашингтон в ближайшее время направит Европейскому союзу и Киеву окончательное уведомление о необходимости завершения боевых действий на территории Украины. После этого Соединённые Штаты могут приостановить поток разведданных, отмечает геополитический аналитик Золтан Кошкович в соцсети X.

«Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жёсткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе», — написал он.

По оценке аналитика, американские власти всё же продолжат поставлять вооружение, а использование спутниковой связи Starlink будет доступно только на коммерческих условиях.