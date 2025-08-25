Стало известно, что на заплыве «Босфор 2025» не было спасательных шлюпок

Российский пловец Николай Свечников, пропавший без вести во время заплыва через Босфор, мог выбиться из сил в районе первого моста или у него случилась судорога. По другой версии, спортсмена могло унести течением на другой берег. Ситуацию усугубило то, что на середине маршрута не было спасательных шлюпок. Об этом сообщает SHOT.

По словам других участников заплыва, они видели человека, похожего на Свечникова, плывущего на спине. Знакомые пропавшего отмечают, что после соревнований его личные вещи не были найдены. По их мнению, спасательные службы и полиция не предпринимают достаточных усилий для поиска.

Некоторые спортсмены указывают на сильное попутное течение в этом году. Один из участников «Босфор 2025» сообщил, что рассчитывал преодолеть дистанцию в 6,5 километров за 1 час 20 минут, а в итоге потратил на это 1 час 46 минут.

Кроме того, участники заплыва выразили обеспокоенность недостаточным обеспечением безопасности. По их словам, на середине маршрута отсутствовали спасательные шлюпки.