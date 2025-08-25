Опубликовано видео со спасёнными туристами, которые пропали на Итурупе
Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram-канале первые кадры со спасёнными участниками туристической группы, которую утром 25 августа обнаружили в рамках поисковой операции. Гиды рассказали, что они сбились с маршрута и направились в сторону Тихого океана.
Видео со спасёнными туристами. Видео © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ
Гиды Валерий и Анастасия уточнили, что они несколько дней шли под проливным дождём, а потерялись из-за сильного тумана. Сигнальный костёр не смогли развести из-за сырости.
Сейчас жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Истомин добавил, что медики проведут осмотр участников тургруппы и в случае необходимости примут решение об оказании им помощи.
Напомним, масштабная поисковая операция началась утром в воскресенье, 24 августа. Известно, что организатором похода выступил туристический клуб «Гора». Программа включала в себя посещение горячих источников и восхождение на вулкан. В поисках участвовал 31 спасатель, также был задействован вертолёт Ми-8 МЧС с тремя сотрудниками на борту. Все десять туристов были найдены живыми.
Обложка © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ