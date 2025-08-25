Опубликовано видео со спасёнными туристами, которые пропали на Итурупе

Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин опубликовал в Telegram-канале первые кадры со спасёнными участниками туристической группы, которую утром 25 августа обнаружили в рамках поисковой операции. Гиды рассказали, что они сбились с маршрута и направились в сторону Тихого океана.

Видео со спасёнными туристами. Видео © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ

Гиды Валерий и Анастасия уточнили, что они несколько дней шли под проливным дождём, а потерялись из-за сильного тумана. Сигнальный костёр не смогли развести из-за сырости.