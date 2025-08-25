МЧС Киргизии: Запуск дрона к Наговициной на пике Победы задержан из-за непогоды
В Киргизии планируемый запуск дрона к предполагаемому месту пребывания российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы может быть перенесён. В пресс-службе МЧС республики рассказали ТАСС, что непогода мешает проведению операции.
Представитель ведомства уточнил, что на гребне горы сейчас наблюдается сильный ветер, из-за которого специалисты не могут определить точное время запуска аппарата. Решение о продолжении поиска будет приниматься после улучшения погодных условий.
Напомним, 24 августа Федерация альпинизма России сообщила, что отправит дрон для выяснения состояния альпинистки. На тот момент предполагалась хорошая погода. В случае, если при помощи дрона станет ясно, что альпинистка жива, — в воздух поднимется вертолёт «Еврокоптер».