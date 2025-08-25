Рита Дакота молниеносно продала недвижимость в Москве на ₽141 млн, оставив только кладовку

Белорусская и российская певица Рита Дакота (Маргарита Белогай) за несколько дней продала сразу несколько объектов недвижимости в Москве, суммарная стоимость которых превысила 141 миллион рублей. Об этом сообщает SHOT.

В один день артистка рассталась с двумя лотами — уютной квартирой площадью 45,7 кв. м в жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной, оценённой примерно в 32 миллиона рублей, а также офисным помещением площадью 40,4 кв. м в «Савёловском Сити» стоимостью около 12 миллионов.







Спустя непродолжительное время последовали ещё две сделки: две квартиры на 31-м этаже того же ЖК «Савёловский Сити» — площадью 29,9 и 89,8 кв. м — ушли с рынка за общую сумму порядка 64 миллионов рублей. Именно здесь певица проживала перед отъездом из России.

Свой автопарк певице тоже пришлось распродать. Рита рассталась с BMW X6 XDRIVE40D 2020 года выпуска, рыночная цена которого приблизительно равна 8 миллионам рублей. А вот ещё одна квартира в ЖК «Павелецкая Сити» площадью 39,5 кв. м была продана спустя два месяца после покупки — её стоимость оценивается в районе 25 миллионов.

Однако полностью избавиться от московских активов певице пока не удалось — в её собственности остаются кладовка площадью 3,3 кв. м и машино-место площадью 16,1 кв. м в ЖК «Савёловский Сити». Их общая стоимость составляет около 6 миллионов рублей.