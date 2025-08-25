Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 05:40

В Сумах прогремел взрыв

Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

В Сумах, где с 05:35 утра действует воздушная тревога, прогремел взрыв. Официально администрация об этом не сообщила, пишет украинский канал Суспільне («Общественное»).

«В Сумах слышен взрыв», — информировал канал, напоминая, что после полуночи было слышно несколько громких звуков.

ВСУ «стёрли красные линии», совершив атаку на Курскую АЭС. Последствия будут непредсказуемыми
ВСУ «стёрли красные линии», совершив атаку на Курскую АЭС. Последствия будут непредсказуемыми

А в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие расчёты МЧС ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar