В Сумах прогремел взрыв

В Сумах, где с 05:35 утра действует воздушная тревога, прогремел взрыв. Официально администрация об этом не сообщила, пишет украинский канал Суспільне («Общественное»).

«В Сумах слышен взрыв» , — информировал канал, напоминая, что после полуночи было слышно несколько громких звуков.

А в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие расчёты МЧС ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.