Налог на труд роботов ударит по зарплатам россиян: Какие отрасли пострадают первыми

Если компании, которые производят и используют роботов, будут вынуждены платить дополнительные налоги, это напрямую скажется на фонде оплаты труда, предупредила россиян директор по внешнему развитию Екатерина Родина. По её словам, в условиях роста издержек и высокой ключевой ставки ЦБ, бизнес в таких отраслях, как розничная торговля, логистика и промышленность, будет вынужден экономить, в том числе за счёт сокращения зарплат сотрудников.

В результате роботизация может привести не к повышению уровня квалифицированного труда, а к обратному эффекту. IT-эксперт подчеркнула, что что сейчас Россия находится в начале волны роботизации: на 10 тысяч работников приходится всего 19 роботов. Масштабных внедрений пока что не много, поэтому любая фискальная мера может значительно замедлить развитие данной сферы.

Однако роботизация не сокращает рабочие места, а меняет их содержание. Уже сейчас появляются новые востребованные и высокооплачиваемые профессии: от операторов автоматизированных комплексов до инженеров-программистов.

«Важно не тормозить, а наоборот создавать условия, в которых роботизация будет развиваться быстрее. Иначе мы окажемся в ситуации, когда рабочей силы нет, технологий нет, а производственные задачи только растут. Это путь к системному отставанию», — отметила собеседница «Газеты.ru».