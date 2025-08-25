Туман и ливень едва не сорвали заплыв через Босфор, где пропал 29-летний московский пловец

Во время престижного заплыва через пролив Босфор в Стамбуле, где пропал 29-летний московский пловец Николай Свечников, погодные условия прибавили сложности испытанию для участников. Сильный ливень и густой туман существенно ухудшили видимость, из-за чего спортсмены не видели ориентиры, установленные вдоль маршрута.

По данным SHOT, из-за непогоды организаторы долгое время откладывали старт заплыва. Из-за ливня и тумана в проливе резко упала видимость и поднялись волны. Затем же многие участники отмечали необычно слабое течение в Босфоре, которое замедляло движение и увеличивало время прохождения дистанции.