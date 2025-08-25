Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 07:14

Туман и ливень едва не сорвали заплыв через Босфор, где пропал 29-летний московский пловец

Старт заплыва через Босфор, где пропал россиянин, откладывали из-за непогоды

Николай Свечников. Обложка © uslugi.yandex.ru

Николай Свечников. Обложка © uslugi.yandex.ru

Во время престижного заплыва через пролив Босфор в Стамбуле, где пропал 29-летний московский пловец Николай Свечников, погодные условия прибавили сложности испытанию для участников. Сильный ливень и густой туман существенно ухудшили видимость, из-за чего спортсмены не видели ориентиры, установленные вдоль маршрута.

Обстановка на Босфоре. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, из-за непогоды организаторы долгое время откладывали старт заплыва. Из-за ливня и тумана в проливе резко упала видимость и поднялись волны. Затем же многие участники отмечали необычно слабое течение в Босфоре, которое замедляло движение и увеличивало время прохождения дистанции.

В Сети появилось видео с заплыва Босфор 2025, где пропал российский пловец
В Сети появилось видео с заплыва Босфор 2025, где пропал российский пловец

Напомним, что 30-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время этого экстремального заплыва на дистанции около 6,5 километров. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта. На середине маршрута также не были выставлены спасательные шлюпки.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar