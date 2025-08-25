Туман и ливень едва не сорвали заплыв через Босфор, где пропал 29-летний московский пловец
Старт заплыва через Босфор, где пропал россиянин, откладывали из-за непогоды
Николай Свечников. Обложка © uslugi.yandex.ru
Во время престижного заплыва через пролив Босфор в Стамбуле, где пропал 29-летний московский пловец Николай Свечников, погодные условия прибавили сложности испытанию для участников. Сильный ливень и густой туман существенно ухудшили видимость, из-за чего спортсмены не видели ориентиры, установленные вдоль маршрута.
Обстановка на Босфоре. Видео © Telegram / SHOT
По данным SHOT, из-за непогоды организаторы долгое время откладывали старт заплыва. Из-за ливня и тумана в проливе резко упала видимость и поднялись волны. Затем же многие участники отмечали необычно слабое течение в Босфоре, которое замедляло движение и увеличивало время прохождения дистанции.
Напомним, что 30-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время этого экстремального заплыва на дистанции около 6,5 километров. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта. На середине маршрута также не были выставлены спасательные шлюпки.