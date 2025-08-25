Прибывший в Киев немецкий вице-канцлер пообещал Украине «непоколебимую поддержку»

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль, прибыв в Киев, заверил в продолжении «непоколебимой поддержки» Украины со стороны его страны. Как передаёт «РБК-Украина», он акцентировал, что Москва не должна питать никаких иллюзий относительно возможных колебаний в помощи Берлина Киеву.

Клингбайль добавил, что ФРГ сохраняет статус второго в мире и крупнейшего в Европе донора помощи для Украины. Он также заверил, что Украина может и «впредь рассчитывать на Германию как на надёжного партнёра».

Напомним, сегодня вице-канцлер ФРГ Клингбайль прибыл в Киев с необъявленным визитом для встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, темой обсуждения станет поддержка Украины в возможном мирном процессе.