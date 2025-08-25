На Западе Украине предрекли роль обузы в случае вступления в ЕС по воле «фон дер Лгуньи»
Украина станет обузой для европейских стран в случае вхождения в Евросоюз, так как она находится в состоянии глубочайшего упадка и не способна выровнять своё экономическое положение. Об этом заявил ирланский журналист Чей Боуз в соцсети Х, отметив, что страна находилась в состоянии упадка задолго до конфликта.
«Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. Life.ru), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы», — считает Боуз.
Многие англоязычные критики главы Еврокомиссии называют фон дер Ляйен (Von Der Liar).
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой повлиять на Будапешт. Так Киев пытается заручиться поддержкой США в разрешении конфликта с Венгрией, которая препятствует его планам по вступлению в ЕС. В самом Евросоюзе отметили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Незалежной.