Украина станет обузой для европейских стран в случае вхождения в Евросоюз, так как она находится в состоянии глубочайшего упадка и не способна выровнять своё экономическое положение. Об этом заявил ирланский журналист Чей Боуз в соцсети Х, отметив, что страна находилась в состоянии упадка задолго до конфликта.

«Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. Life.ru), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы», — считает Боуз.

Многие англоязычные критики главы Еврокомиссии называют фон дер Ляйен (Von Der Liar).