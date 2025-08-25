Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 08:50

На Западе Украине предрекли роль обузы в случае вступления в ЕС по воле «фон дер Лгуньи»

Журналист Боуз заявил, что Украина станет камнем на шее после вступления в ЕС

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Украина станет обузой для европейских стран в случае вхождения в Евросоюз, так как она находится в состоянии глубочайшего упадка и не способна выровнять своё экономическое положение. Об этом заявил ирланский журналист Чей Боуз в соцсети Х, отметив, что страна находилась в состоянии упадка задолго до конфликта.

«Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. Life.ru), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы», — считает Боуз.

Многие англоязычные критики главы Еврокомиссии называют фон дер Ляйен (Von Der Liar).

Раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО
Раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой повлиять на Будапешт. Так Киев пытается заручиться поддержкой США в разрешении конфликта с Венгрией, которая препятствует его планам по вступлению в ЕС. В самом Евросоюзе отметили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Незалежной.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar