Зеленский попросил Трампа надавить на Венгрию
Киев пытается заручиться поддержкой США в разрешении конфликта с Венгрией, которая препятствует его планам по вступлению в ЕС. Владимир Зеленский сообщил, что обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой повлиять на Будапешт.
«Я попросил Трампа, чтобы Венгрия не блокировала наше вступление в ЕС. Президент США пообещал, что его команда будет над этим работать», — заявил Зеленский во время общения с украинской прессой 21 августа. Впрочем, чётких обязательств со стороны Вашингтона ему добиться не удалось.
Венгрия весьма решительно настроена не пустить Украину в Евросоюз. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил, что в его стране 95% населения не хотят видеть Киев в ЕС. Он считает недопустимым давление со стороны европейских властей на союзников, чтобы те высказались за принятие ведущей войну Украины в союз. В ЕС отметили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Незалежной.