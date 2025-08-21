Зеленский попросил Трампа надавить на Венгрию

Киев пытается заручиться поддержкой США в разрешении конфликта с Венгрией, которая препятствует его планам по вступлению в ЕС. Владимир Зеленский сообщил, что обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой повлиять на Будапешт.

«Я попросил Трампа, чтобы Венгрия не блокировала наше вступление в ЕС. Президент США пообещал, что его команда будет над этим работать», — заявил Зеленский во время общения с украинской прессой 21 августа. Впрочем, чётких обязательств со стороны Вашингтона ему добиться не удалось.