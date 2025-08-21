Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

21 августа, 10:46

Зеленский попросил Трампа надавить на Венгрию

Зеленский попросил Трампа уговорить Венгрию разрешить Киеву членство в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Киев пытается заручиться поддержкой США в разрешении конфликта с Венгрией, которая препятствует его планам по вступлению в ЕС. Владимир Зеленский сообщил, что обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой повлиять на Будапешт.

«Я попросил Трампа, чтобы Венгрия не блокировала наше вступление в ЕС. Президент США пообещал, что его команда будет над этим работать», — заявил Зеленский во время общения с украинской прессой 21 августа. Впрочем, чётких обязательств со стороны Вашингтона ему добиться не удалось.

Венгрия весьма решительно настроена не пустить Украину в Евросоюз. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил, что в его стране 95% населения не хотят видеть Киев в ЕС. Он считает недопустимым давление со стороны европейских властей на союзников, чтобы те высказались за принятие ведущей войну Украины в союз. В ЕС отметили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Незалежной.

Александра Мышляева
