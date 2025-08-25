Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 августа, 08:25

Выколотые глаза и снятый скальп: Британия вспоминает шокирующее убийство 17-летней Келли Бейтс

The Mirror: Британия до сих пор вспоминает шокирующее убийство Келли Бейтс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chris Harwood

В апреле 1996 года в британском Манчестере был раскрыт один из самых шокирующих преступлений в истории Великобритании. 17-летняя Келли Энн Бейтс погибла от рук своего 49-летнего бойфренда Джеймса Смита, который изначально заявил в полицию, что девушка «случайно утонула в ванне».

Однако прибывшие детективы обнаружили её тело в крови и выяснили, что Келли подвергалась систематическим пыткам. Патологоанатом зафиксировал более 150 травм, нанесённых в течение нескольких недель. Девушку морили голодом, приковывали за волосы к батарее, прижигали утюгом. Самые страшные увечья — выколотые глаза и частично снятый скальп.

«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался эксперт, осматривавший тело.

Суд признал Смита виновным и приговорил к 20 годам тюремного заключения. Попытки выйти условно-досрочно успеха не принесли.

Ранее на Урале спустя 26 лет раскрыли убийство 9-летней девочки. Инцидент произошёл в далёком 1999 году в посёлке Кузнецовский Талицкого района. Ребёнок вышел из дома и не вернулся.

