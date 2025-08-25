Выколотые глаза и снятый скальп: Британия вспоминает шокирующее убийство 17-летней Келли Бейтс
The Mirror: Британия до сих пор вспоминает шокирующее убийство Келли Бейтс
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chris Harwood
В апреле 1996 года в британском Манчестере был раскрыт один из самых шокирующих преступлений в истории Великобритании. 17-летняя Келли Энн Бейтс погибла от рук своего 49-летнего бойфренда Джеймса Смита, который изначально заявил в полицию, что девушка «случайно утонула в ванне».
Однако прибывшие детективы обнаружили её тело в крови и выяснили, что Келли подвергалась систематическим пыткам. Патологоанатом зафиксировал более 150 травм, нанесённых в течение нескольких недель. Девушку морили голодом, приковывали за волосы к батарее, прижигали утюгом. Самые страшные увечья — выколотые глаза и частично снятый скальп.
«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался эксперт, осматривавший тело.
Суд признал Смита виновным и приговорил к 20 годам тюремного заключения. Попытки выйти условно-досрочно успеха не принесли.
