Выколотые глаза и снятый скальп: Британия вспоминает шокирующее убийство 17-летней Келли Бейтс

В апреле 1996 года в британском Манчестере был раскрыт один из самых шокирующих преступлений в истории Великобритании. 17-летняя Келли Энн Бейтс погибла от рук своего 49-летнего бойфренда Джеймса Смита, который изначально заявил в полицию, что девушка «случайно утонула в ванне».

Однако прибывшие детективы обнаружили её тело в крови и выяснили, что Келли подвергалась систематическим пыткам. Патологоанатом зафиксировал более 150 травм, нанесённых в течение нескольких недель. Девушку морили голодом, приковывали за волосы к батарее, прижигали утюгом. Самые страшные увечья — выколотые глаза и частично снятый скальп.

«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался эксперт, осматривавший тело.

Суд признал Смита виновным и приговорил к 20 годам тюремного заключения. Попытки выйти условно-досрочно успеха не принесли.