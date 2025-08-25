Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 10:16

В «России православной» заявили, что попытка Киева устроить теракт с помощью иконы находится за гранью и зла

Глава России Православной назвал кощунством попытку Киева взорвать икону в Крыму

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Использование религиозных символов, таких как икона, для совершения преступлений — признак направленной на разрушение общества идеологии. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов, комментируя несостоявшийся теракт украинских спецслужб в Крыму.

Подобные действия являются не только преступлением против государства, но и глумлением над духовными ценностями миллионов людей. У тех, кто пытается осквернить святыни, нет ни души, ни сердца. Это за гранью добра и зла.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Подобные действия являются не только преступлением против государства, но и глумлением над духовными ценностями миллионов людей. У тех, кто пытается осквернить святыни, нет ни души, ни сердца. Это за гранью добра и зла.
Подобные действия являются не только преступлением против государства, но и глумлением над духовными ценностями миллионов людей. У тех, кто пытается осквернить святыни, нет ни души, ни сердца. Это за гранью добра и зла.

Наш собеседник отметил, что использование религиозных символов в террористических целях является частью идеологии, направленной на разрушение основ общества. Попытки превратить объект поклонения в орудие смерти — это проявление богоборческой логики, которая, к сожалению, стала нормой для некоторых сил на Украине.

«Выражаю поддержку сотрудникам ФСБ, которые предотвратили теракт, и подчёркиваю необходимость жёсткого наказания для всех причастных», — добавил парламентарий.

Такие преступления должны квалифицироваться по совокупности статей, включая экстремизм, оскорбление чувств верующих и терроризм. Необходимо сделать всё, чтобы подобные кощунственные методы никогда не повторялись. Призываю усилить работу по защите православных святынь и обеспечить безопасность граждан, которые могут стать жертвами манипуляций со стороны преступников.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Такие преступления должны квалифицироваться по совокупности статей, включая экстремизм, оскорбление чувств верующих и терроризм. Необходимо сделать всё, чтобы подобные кощунственные методы никогда не повторялись. Призываю усилить работу по защите православных святынь и обеспечить безопасность граждан, которые могут стать жертвами манипуляций со стороны преступников.
Такие преступления должны квалифицироваться по совокупности статей, включая экстремизм, оскорбление чувств верующих и терроризм. Необходимо сделать всё, чтобы подобные кощунственные методы никогда не повторялись. Призываю усилить работу по защите православных святынь и обеспечить безопасность граждан, которые могут стать жертвами манипуляций со стороны преступников.

Вера должна объединять людей даже в условиях конфликта, а не становиться инструментом раздора, напомнил Иванов. Российское общество должно противостоять тем, кто пытается использовать религию в своих грязных целях, и сохранять духовные основы нашего общества.

На видео сняли икону с бомбой для убийства сотрудников ФСБ и допрос «туристки-‎смертницы»
На видео сняли икону с бомбой для убийства сотрудников ФСБ и допрос «туристки-‎смертницы»

Напомним, что сегодня приехавшая в Крым туристка из Волгоградской области, следуя инструкциям телефонных мошенников, пыталась пронести в здание УФСБ икону с бомбой. При осмотре лика святого сотрудники спецслужб обнаружили взрывное устройство мощностью 1 килограмм. Позже выяснилось, что кураторы основательно «обработали» женщину, предварительно заставив её взять под залог квартиры кредиты на суммы более 3 миллионов рублей и перевести на счета мошенников. Уже будучи на месте, женщина дважды отправляла код для активации взрывчатки, но он чудом не сработал.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar