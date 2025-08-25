В «России православной» заявили, что попытка Киева устроить теракт с помощью иконы находится за гранью и зла
Использование религиозных символов, таких как икона, для совершения преступлений — признак направленной на разрушение общества идеологии. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов, комментируя несостоявшийся теракт украинских спецслужб в Крыму.
Подобные действия являются не только преступлением против государства, но и глумлением над духовными ценностями миллионов людей. У тех, кто пытается осквернить святыни, нет ни души, ни сердца. Это за гранью добра и зла.
Наш собеседник отметил, что использование религиозных символов в террористических целях является частью идеологии, направленной на разрушение основ общества. Попытки превратить объект поклонения в орудие смерти — это проявление богоборческой логики, которая, к сожалению, стала нормой для некоторых сил на Украине.
«Выражаю поддержку сотрудникам ФСБ, которые предотвратили теракт, и подчёркиваю необходимость жёсткого наказания для всех причастных», — добавил парламентарий.
Такие преступления должны квалифицироваться по совокупности статей, включая экстремизм, оскорбление чувств верующих и терроризм. Необходимо сделать всё, чтобы подобные кощунственные методы никогда не повторялись. Призываю усилить работу по защите православных святынь и обеспечить безопасность граждан, которые могут стать жертвами манипуляций со стороны преступников.
Вера должна объединять людей даже в условиях конфликта, а не становиться инструментом раздора, напомнил Иванов. Российское общество должно противостоять тем, кто пытается использовать религию в своих грязных целях, и сохранять духовные основы нашего общества.
Напомним, что сегодня приехавшая в Крым туристка из Волгоградской области, следуя инструкциям телефонных мошенников, пыталась пронести в здание УФСБ икону с бомбой. При осмотре лика святого сотрудники спецслужб обнаружили взрывное устройство мощностью 1 килограмм. Позже выяснилось, что кураторы основательно «обработали» женщину, предварительно заставив её взять под залог квартиры кредиты на суммы более 3 миллионов рублей и перевести на счета мошенников. Уже будучи на месте, женщина дважды отправляла код для активации взрывчатки, но он чудом не сработал.