25 августа, 10:08

Шаляпину приготовиться! В России хотят запретить пропаганду безделья

Общественник Жгутова призвала запретить в России пропаганду безделья

Прохор Шаляпин. Обложка © VK / shalyapin_official

В России необходимо обратить серьёзное внимание на пропаганду безделья, уверена председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. По её словам, любые дискуссии о пользе или вреде подобной идеологии изначально не ведут к положительным результатам, поскольку очевидно, что безделье негативно влияет на общество в целом.

Общественник подчеркнула, что инициативу о запрете пропаганды безделья должен поддерживать каждый здравомыслящий человек, особенно родители. Однако сегодня не только подростки ведутся на красивые картинки, но и взрослые люди, потому что так устроена психика.

«К сожалению, существуют не совсем честные методы её эксплуатации. Дискуссий не должно подниматься по этому поводу, хорошо безделье или плохо. Это бацилла, которая заразна очень [для общества]», — отметила собеседница «Абзаца».

В качестве яркого примера идеологии безделья эксперт выделила певца Прохора Шаляпина, стиль жизни которого вызывает серьёзные вопросы. Жгутова полагает, что за привлекательной картинкой зачастую не скрывается ничего ценного и перспективного. Кроме того, она подчеркнула опасность подобного влияния для молодого поколения.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин заявил, что планирует выпустить свою собственную книгу. Называться чтиво будет «Главное — не уработаться», что вполне отражает жизненные ценности звезды. Также певец предложил подписчикам помочь ему выбрать обложку.

