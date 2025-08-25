Российский физик-ядерщик застрял в Монголии без паспорта после «‎уранового бунта»

Российский физик-ядерщик и экологический активист Андрей Ожаровский не может покинуть Монголию, так как местная полиция изъяла у него паспорт в момент задержания, когда мужчина обнаружил радиоактивные отходы в пустыне Гоби. Об этом рассказал учёный.

«Я не могу уехать, поскольку под формальной причиной у меня был изъят загранпаспорт прямо в момент моего задержания. И мне его так и не вернули. Говорят, что паспорт находится на проверке, проверка подлинности. Посольство в курсе, я только что сегодня общался с посольством, они говорят, изъятие паспорта гражданина на столь длительный срок, это что-то необъяснимое», — пояснил физик.

Ожаровский добавил, что у него даже пропали билеты на самолёт в Россию из-за действий правоохранителей в Монголии,. Они были невозвратные. Активист возмутился, что если такие документы и изымаются, то на короткий срок для проверки, в его же отношении происходит настоящее попирание прав гражданина и законов.