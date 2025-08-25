Российский физик-ядерщик застрял в Монголии без паспорта после «уранового бунта»
Обложка © VK / Андрей Ожаровский
Российский физик-ядерщик и экологический активист Андрей Ожаровский не может покинуть Монголию, так как местная полиция изъяла у него паспорт в момент задержания, когда мужчина обнаружил радиоактивные отходы в пустыне Гоби. Об этом рассказал учёный.
«Я не могу уехать, поскольку под формальной причиной у меня был изъят загранпаспорт прямо в момент моего задержания. И мне его так и не вернули. Говорят, что паспорт находится на проверке, проверка подлинности. Посольство в курсе, я только что сегодня общался с посольством, они говорят, изъятие паспорта гражданина на столь длительный срок, это что-то необъяснимое», — пояснил физик.
Ожаровский добавил, что у него даже пропали билеты на самолёт в Россию из-за действий правоохранителей в Монголии,. Они были невозвратные. Активист возмутился, что если такие документы и изымаются, то на короткий срок для проверки, в его же отношении происходит настоящее попирание прав гражданина и законов.
Ранее сообщалось, что российского физика-ядерщика и экологического активиста Андрея Ожаровского взяли в пустыне Гоби после обнаружения радиоактивных отходов в местах добычи урана, которую ведёт французская компания Oranoo. Он исследовал заброшенные карьеры на месторождении Мардай. Ожаровского проверяли на предмет использования незарегистрированного в стране прибора и неверных показания дозиметра. Активист признал, что его оборудование действительно не было официально зарегистрировано, но настаивает, что данные точны.