25 августа, 11:57

Мошенник под видом силовика развёл пожилую петербурженку почти на миллион

В Петербурге пенсионерка отдала накопления в трёх валютах, испугавшись обыска

Обложка © freepik

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенника, который обманом лишил её значительной суммы денег. По данным 78.ru, в минувшую пятницу на мобильный телефон старушки позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов.

Злоумышленник заявил, мол на прежнем месте работы женщины обнаружены фиктивные трудовые договоры, оформленные на её имя. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела и проведения обыска в квартире, мужчина убедил пенсионерку передать все сбережения курьеру.

На следующий день пожилая петербурженка вышла во двор своего дома на Новороссийской улице и передала незнакомцу 400 тысяч рублей, две тысячи долларов и три тысячи евро. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию, однако в связи с преклонным возрастом не смогла подробно описать приметы афериста. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, который представил доклад о прогрессе в цифровизации государственного сектора, акцентировав внимание на развитии портала «Госуслуги». Особое внимание было уделено мерам противодействия телефонному и интернет-мошенничеству.

Борис Эльфанд
