Мошенник под видом силовика развёл пожилую петербурженку почти на миллион
В Петербурге пенсионерка отдала накопления в трёх валютах, испугавшись обыска
Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенника, который обманом лишил её значительной суммы денег. По данным 78.ru, в минувшую пятницу на мобильный телефон старушки позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов.
Злоумышленник заявил, мол на прежнем месте работы женщины обнаружены фиктивные трудовые договоры, оформленные на её имя. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела и проведения обыска в квартире, мужчина убедил пенсионерку передать все сбережения курьеру.
На следующий день пожилая петербурженка вышла во двор своего дома на Новороссийской улице и передала незнакомцу 400 тысяч рублей, две тысячи долларов и три тысячи евро. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию, однако в связи с преклонным возрастом не смогла подробно описать приметы афериста. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
