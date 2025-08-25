Мошенник под видом силовика развёл пожилую петербурженку почти на миллион

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенника, который обманом лишил её значительной суммы денег. По данным 78.ru, в минувшую пятницу на мобильный телефон старушки позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов.

Злоумышленник заявил, мол на прежнем месте работы женщины обнаружены фиктивные трудовые договоры, оформленные на её имя. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела и проведения обыска в квартире, мужчина убедил пенсионерку передать все сбережения курьеру.

На следующий день пожилая петербурженка вышла во двор своего дома на Новороссийской улице и передала незнакомцу 400 тысяч рублей, две тысячи долларов и три тысячи евро. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию, однако в связи с преклонным возрастом не смогла подробно описать приметы афериста. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.