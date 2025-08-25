Мессенджер MAX
25 августа, 13:34

Суд приговорил к лечению москвича, выбросившего жену и сына из окна 16-го этажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Столичный суд постановил направить на принудительное лечение Александра Липатова, сбросившего из окна 16-го этажа свою жену и ребёнка. Данное решение было принято на основании ходатайства московской прокуратуры.

«Московский городской суд вынес постановление в отношении 39-летнего жителя столицы, совершившего запрещённое уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)», — говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в заключении комплексной судебной экспертизы, 39-летний обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством и в момент инцидента не отдавал отчёта в своих действиях. Прокуратура уточнила, что мужчина направлен в специализированный стационар закрытого типа, при этом постановление суда ещё не вступило в законную силу.

Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену с годовалым сыном, избежит тюрьмы за убийства

Напомним, трагедия произошла ровно год назад — 25 августа 2025 года, когда житель Москвы Александр Липатов сбросил из окна 16-го этажа свою супругу и годовалого сына. Они не выжили. Убийцу задержали и госпитализировали в тяжёлом состоянии. Life.ru публиковал снимки из квартиры Липатова, где он устроил разгром в приступе безумия. Мужчина и раньше жаловался на проблемы с психикой, но потом сказалось обстоятельство, из-за которого Александр потерял контроль над разумом.

Юрий Лысенко
