Суд приговорил к лечению москвича, выбросившего жену и сына из окна 16-го этажа

Столичный суд постановил направить на принудительное лечение Александра Липатова, сбросившего из окна 16-го этажа свою жену и ребёнка. Данное решение было принято на основании ходатайства московской прокуратуры.

«Московский городской суд вынес постановление в отношении 39-летнего жителя столицы, совершившего запрещённое уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)», — говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в заключении комплексной судебной экспертизы, 39-летний обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством и в момент инцидента не отдавал отчёта в своих действиях. Прокуратура уточнила, что мужчина направлен в специализированный стационар закрытого типа, при этом постановление суда ещё не вступило в законную силу.