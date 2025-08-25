Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:23

Журналистку Монгайт* заочно арестовали в России

Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Пресненский суд Москвы заочно арестовал журналистку Анны Монгайт*, работающую на телеканале «Дождь»**. Об этом узнал RT из судебных документов.

Речь идёт об уголовном деле о фейках о Вооружённых силах России.

Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде
Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде

Напомним, в июле следствие завело уголовное дело в отношении журналистки Анны Монгайт*. Её обвиняют в распространении ложной информации о российских военных в зоне СВО. Монгайт* присвоили статус иноагента в ноябре 2022 года.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

** Внесён в список СМИ-иноагентов.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar