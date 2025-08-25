Журналистку Монгайт* заочно арестовали в России
Обложка © ТАСС / Юрий Машков
Пресненский суд Москвы заочно арестовал журналистку Анны Монгайт*, работающую на телеканале «Дождь»**. Об этом узнал RT из судебных документов.
Речь идёт об уголовном деле о фейках о Вооружённых силах России.
Напомним, в июле следствие завело уголовное дело в отношении журналистки Анны Монгайт*. Её обвиняют в распространении ложной информации о российских военных в зоне СВО. Монгайт* присвоили статус иноагента в ноябре 2022 года.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.
** Внесён в список СМИ-иноагентов.