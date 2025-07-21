Журналистка Монгайт* стала фигурантом уголовного дела о фейках против ВС РФ
Анна Монгайт*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.mongayt
В России следствие завело уголовное дело в отношении журналистки Анны Монгайт*, работающей на телеканале «Дождь»**. Её обвиняют в распространении ложной информации о российских военных в зоне СВО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
«В отношении Анны Монгайт* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — говорится в заявлении.
Предположительно, речь идёт о постах Монгайт* размещённых ею в соцсети в 2022 и 2023 годах. В них она приводила ложные данные о нанесении ударов ВС РФ по военным объектам на Украине, в частности, журналистка упоминала Одессу.
Напомним, Монгайт* присвоили статус иноагента в ноябре 2022 года. А телеканал «Дождь»**, где числится журналистка, был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года. Монгайт* пробовала оспорить статус иноагента в 2023 году.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.
** Внесён в список СМИ-иноагентов.