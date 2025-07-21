Журналистка Монгайт* стала фигурантом уголовного дела о фейках против ВС РФ

В России следствие завело уголовное дело в отношении журналистки Анны Монгайт*, работающей на телеканале «Дождь»**. Её обвиняют в распространении ложной информации о российских военных в зоне СВО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

«В отношении Анны Монгайт* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — говорится в заявлении.

Предположительно, речь идёт о постах Монгайт* размещённых ею в соцсети в 2022 и 2023 годах. В них она приводила ложные данные о нанесении ударов ВС РФ по военным объектам на Украине, в частности, журналистка упоминала Одессу.