Чиновник забыл в туалете секретные документы о вступлении Швеции в НАТО
Dagens Nyheter: Шведский чиновник забыл в туалете документы о вступлении в НАТО
Обложка © Life.ru/Шедеврум
Шведское издание Dagens Nyheter сообщило о курьезном инциденте, произошедшем в 2022 году в аэропорту Стокгольм-Арланда. Сразу после визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию, один из шведских чиновников забыл в аэропорту папку с документами, имеющими отношение к процессу вступления страны в Североатлантический альянс.
Как стало известно, сам сотрудник уведомил службу безопасности о забытом предмете. В утерянной папке находились материалы, касающиеся хода переговоров с Турцией по вопросу присоединения Швеции к НАТО.
Несмотря на то, что правительство Швеции позже заявило, будто обнаруженные уборщицей в туалете документы не являлись секретными, материал подчёркивает, что процесс вступления в НАТО проходил в условиях повышенной конфиденциальности, а переговоры велись в узком кругу лиц.
Следует напомнить, что Швеция официально стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Вскоре после этого, в марте того же года президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу оказалось нелогичным шагом в контексте защиты собственных национальных интересов указанных стран. Он также отметил, что после расширения альянса у границ с Финляндией будут размещены российские войска и ударные системы.