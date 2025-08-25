Чиновник забыл в туалете секретные документы о вступлении Швеции в НАТО

Шведское издание Dagens Nyheter сообщило о курьезном инциденте, произошедшем в 2022 году в аэропорту Стокгольм-Арланда. Сразу после визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию, один из шведских чиновников забыл в аэропорту папку с документами, имеющими отношение к процессу вступления страны в Североатлантический альянс.

Как стало известно, сам сотрудник уведомил службу безопасности о забытом предмете. В утерянной папке находились материалы, касающиеся хода переговоров с Турцией по вопросу присоединения Швеции к НАТО.

Несмотря на то, что правительство Швеции позже заявило, будто обнаруженные уборщицей в туалете документы не являлись секретными, материал подчёркивает, что процесс вступления в НАТО проходил в условиях повышенной конфиденциальности, а переговоры велись в узком кругу лиц.