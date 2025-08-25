Спасатели не могут подтвердить смерть альпинистки Наговицыной без экспертизы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, находящуюся с травмой на высоте 7 200 метров, не могут официально объявить погибшей без медицинского освидетельствования. Об этом заявил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в комментарии агентству ТАСС.
«Мы знаем, где она лежит. Добраться до неё нельзя никак, врач её не смотрел», — пояснил агентству Греков.
Он подтвердил, что спасательные работы прекращены из-за невозможности вертолётного подъёма в отсутствие подходящей погоды, а следующая попытка эвакуации может быть предпринята не ранее весны будущего года. При этом начальник лагеря отметил, что шансов на выживание альпинистки в экстремальных условиях высокогорья практически не осталось.
Напомним, многократные попытки спасти Наталью Наговицыну с пика Победы в Киргизию оказались безрезультатными. Альпинистка сломала ногу, и лишилась возможности передвигаться самостоятельно — это произошло на высоте порядка 7 200 метров. Несколькими сотнями метров ниже погиб итальянский скалолаз, пытавшийся добраться до пострадавшей.