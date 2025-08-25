Спасатели не могут подтвердить смерть альпинистки Наговицыной без экспертизы

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, находящуюся с травмой на высоте 7 200 метров, не могут официально объявить погибшей без медицинского освидетельствования. Об этом заявил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в комментарии агентству ТАСС.

«Мы знаем, где она лежит. Добраться до неё нельзя никак, врач её не смотрел», — пояснил агентству Греков.