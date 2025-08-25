Аэропорт Волгограда временно закрыли для безопасности

Росавиация временно закрыла на приём и выпуск самолётов аэропорт Волгограда. Ограничения в работе воздушной гавани начали действовать около 21:50 мск 25 августа.

Отметим, что днём система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила четыре украинских беспилотника. Вражеские дроны уничтожили над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Кроме этого около полудня ограничения вводили в аэропорту Владикавказа.