25 августа, 19:12

Аэропорт Волгограда временно закрыли для безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Росавиация временно закрыла на приём и выпуск самолётов аэропорт Волгограда. Ограничения в работе воздушной гавани начали действовать около 21:50 мск 25 августа.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ограничительные меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.

Отметим, что днём система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила четыре украинских беспилотника. Вражеские дроны уничтожили над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Кроме этого около полудня ограничения вводили в аэропорту Владикавказа.

