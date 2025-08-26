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Опубликовано 25 августа 2025, 21:55

ПВО России отразила вечернюю атаку 37 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

25 августа с 20:00 до полуночи по московскому времени силы противовоздушной обороны России уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно предоставленным данным военного ведомства, наибольшее количество дронов – девять – было уничтожено над территорией Брянской области. В Ростовской области расчёты ПВО сбили восемь БПЛА, а над Белгородской областью – шесть. Кроме того, по четыре дрона были уничтожены над Курской областью и в акваторией Чёрного моря, три – над Орловской областью, два – над Тульской областью и один – над Калужской областью.

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Ранее Life.ru писал, что трое строителей из Китая пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти. Всего в воздушном пространстве Усть-Луги расчёты противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников Вооружённых сил Украины.

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Юния Ларсон
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