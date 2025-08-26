«Скучаю аж до дрожи»: Окружённый врагами боец СВО написал душераздирающее письмо семье

Житель Александровки Азовского района Ростовской области Андрей Подушко всегда был настоящим мужчиной и опорой для своей семьи. Он любил детей и жену, но после начала СВО без колебаний решил пойти на фронт, чтобы защитить Родину. Его судьба оборвалась за три дня до 24-летия. Герой погиб, оставив после себя трогательные прощальные письма, написанные под обстрелами врага.

На передовой Андрей, взявший позывной Енот, служил снайпером и выполнял сложные и опасные задания в районе Марьинки. В конце апреля 2024 года он вместе с сослуживцами пропал без вести. Месяц о судьбе солдат ничего не было известно. Позже выяснилось, что они попали в окружение, даже ночью невозможно было покинуть укрытие. В эти тяжёлые дни боец ВС РФ постоянно думал о семье и писал родным письма.

Он делал заметки в телефоне без сим-карты, рассказала kp.ru вдова героя Валерия. По её словам, Андрей вернулся с этого задания живым, но на другом получил тяжёлое ранение и скончался в больнице. Его похоронили 2 ноября в родной Александровке. А у семьи осталось ценное наследие — те самые письма, напоминающие о мужестве и любви.

«Запомните, мои хорошие, папа любит вас до безумия. Думает о вас каждую минуту. Душа разрывается без вашего смеха. Соскучился по вашим голосам. Лерочка, моя звёздочка, люблю тебя безумно. Я так сильно скучаю по вам. Аж до дрожи», — говорится в одном из писем Андрея.