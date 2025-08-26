Ударят по ЕС: В Госдуме жёстко ответили на угрозы Мерца ввести санкции против России
Депутат Журова: Угрозы Мерца в адрес России могут иметь последствия для ЕС
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Новые санкции против России могут привести к серьёзным потерям для европейской экономики, заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца ввести дополнительные ограничения, если не состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«Экономика Европы уже и так переживает не самые простые времена из-за антироссийских санкций, особенно в некоторых отраслях. И, естественно, им самим не хочется усугублять эти последствия», — подчеркнула парламентарий.
По её словам, подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского требует значительных усилий. Саммит подобного формата сложно организовать из-за жёстких требований к безопасности участников и необходимости согласования места проведения переговоров, которое устраивало бы все стороны.
«В том числе было бы логично, если бы на встрече присутствовали представители Европы. Так что всё непросто. А вводить санкции бесконечно тоже нельзя», — отметила Журова в интервью «Ленте.ру».
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что в случае, если запланированная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не произойдёт в ближайшее время, инициатива вернётся к европейским странам и США. Он также предупредил о возможном ужесточении санкционного давления на Россию.