Многие лидеры ЕС лишатся своих постов после очередных выборов, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он привёл результаты исследования, проведённого американской компанией. Аналитики выяснили антирейтинги 24 глав государств.

Больше всего негатива, по словам парламентария, вызывает президент Франции Эмманюэль Макрон (75%), далее следует глава правительства Великобритании Кир Стармер (65%). А канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не успел окончательно надоесть своим избирателям, пока что он занимает седьмую позицию с антирейтингом 58%.