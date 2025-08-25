Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 14:25

«Временщики»: В Госдуме раскрыли, кто из лидеров ЕС раздражает больше всех

Депутат Афонин заявил о крайне низких рейтингах лидеров ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многие лидеры ЕС лишатся своих постов после очередных выборов, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он привёл результаты исследования, проведённого американской компанией. Аналитики выяснили антирейтинги 24 глав государств.

«Нет единой позиции»: Саммит в Вашингтоне показал глубокий раскол в ЕС
«Нет единой позиции»: Саммит в Вашингтоне показал глубокий раскол в ЕС

Больше всего негатива, по словам парламентария, вызывает президент Франции Эмманюэль Макрон (75%), далее следует глава правительства Великобритании Кир Стармер (65%). А канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не успел окончательно надоесть своим избирателям, пока что он занимает седьмую позицию с антирейтингом 58%.

«Но на самом деле очевидно, что эти люди временщики — вот пройдёт следующий избирательный цикл в этих странах и никого из них не будет», — подчеркнул депутат Госдумы.

Политолог объяснил, почему Зеленскому и лидерам ЕС не удалось навязать Трампу свою позицию
Политолог объяснил, почему Зеленскому и лидерам ЕС не удалось навязать Трампу свою позицию

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Великобритания
  • Кир Стармер
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar