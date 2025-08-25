«Временщики»: В Госдуме раскрыли, кто из лидеров ЕС раздражает больше всех
Депутат Афонин заявил о крайне низких рейтингах лидеров ЕС
Многие лидеры ЕС лишатся своих постов после очередных выборов, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он привёл результаты исследования, проведённого американской компанией. Аналитики выяснили антирейтинги 24 глав государств.
Больше всего негатива, по словам парламентария, вызывает президент Франции Эмманюэль Макрон (75%), далее следует глава правительства Великобритании Кир Стармер (65%). А канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не успел окончательно надоесть своим избирателям, пока что он занимает седьмую позицию с антирейтингом 58%.
«Но на самом деле очевидно, что эти люди временщики — вот пройдёт следующий избирательный цикл в этих странах и никого из них не будет», — подчеркнул депутат Госдумы.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину.