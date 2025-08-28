Каллас обвинила Москву в «насмешке над мирными усилиями», но «забыла» о запуске сотни дронов ВСУ по РФ

Массированный удар ВС России по военным объектам на территории Украины расстроил главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас. Бывший премьер Эстонии, известная своими русофобскими взглядами, обвинила Москву в «насмешках над мирными усилиями». При этом она ничего не сказала о запуске более чем сотни украинских дронов по территории России.

«В то время как мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночная атака на Киев демонстрирует сознательный выбор в пользу эскалации и насмешек над мирными усилиями», — написала Каллас в соцсети X.

Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань». Были поражены ключевые объекты: сборочное предприятие ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод», промышленные предприятия «Киев-22» и Samsung-Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая БПЛА PD-2 и Shark в Киеве.