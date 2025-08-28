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Опубликовано 28 августа 2025, 09:46

Каллас обвинила Москву в «насмешке над мирными усилиями», но «забыла» о запуске сотни дронов ВСУ по РФ

Каллас сочла насмешкой над мирными усилиями удар ВС России по объектам ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Массированный удар ВС России по военным объектам на территории Украины расстроил главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас. Бывший премьер Эстонии, известная своими русофобскими взглядами, обвинила Москву в «насмешках над мирными усилиями». При этом она ничего не сказала о запуске более чем сотни украинских дронов по территории России.

«В то время как мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночная атака на Киев демонстрирует сознательный выбор в пользу эскалации и насмешек над мирными усилиями», — написала Каллас в соцсети X.

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Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань». Были поражены ключевые объекты: сборочное предприятие ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод», промышленные предприятия «Киев-22» и Samsung-Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая БПЛА PD-2 и Shark в Киеве.

Также мы сообщали, что в ночь на 28 августа ПВО РФ сбила 102 беспилотника над российскими регионами. 22 беспилотника уничтожили над акваторией Чёрного моря.

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Мария Любицкая
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