Песков: Никаких договорённостей о воздушном перемирии не достигалось
Обложка © Life.ru
Договорённостей о воздушном перемирии между Россией и Украиной не достигалось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких договорённостей на этот счёт не достигалось», — ответил представителя Кремля на вопрос прессы.
Вместе с тем Песков указал, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы достигнуть целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём.
Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что Москва рассматривает вариант прекращения огня в небе. Позже СМИ заявили о якобы согласии Киева на перемирие.