28 августа, 10:23

Песков: Никаких договорённостей о воздушном перемирии не достигалось

Обложка © Life.ru

Договорённостей о воздушном перемирии между Россией и Украиной не достигалось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких договорённостей на этот счёт не достигалось», — ответил представителя Кремля на вопрос прессы.

Вместе с тем Песков указал, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы достигнуть целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём.

Советник Зеленского ответил на новости о воздушном перемирии Украины и России
Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что Москва рассматривает вариант прекращения огня в небе. Позже СМИ заявили о якобы согласии Киева на перемирие.

