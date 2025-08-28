Песков: Никаких договорённостей о воздушном перемирии не достигалось

Договорённостей о воздушном перемирии между Россией и Украиной не достигалось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких договорённостей на этот счёт не достигалось», — ответил представителя Кремля на вопрос прессы.