Украине ничего не известно о предполагаемом соглашении о прекращении огня в воздушном пространстве, которое, по некоторым данным, могло быть достигнуто на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Данное заявление сделал советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

«Ещё ничего об этом не слышали», — написал он на своей странице в соцсети X.