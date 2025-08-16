Советник Зеленского ответил на новости о воздушном перемирии Украины и России
Советник Литвин: Киев ничего не слышал о воздушном перемирии с Москвой
Украине ничего не известно о предполагаемом соглашении о прекращении огня в воздушном пространстве, которое, по некоторым данным, могло быть достигнуто на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Данное заявление сделал советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.
«Ещё ничего об этом не слышали», — написал он на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал сообщение британского журналиста The Economist Оливера Кэрролла. Тот со ссылкой на свои источники рассказал, что в ходе переговоров на Аляске стороны предварительно договорились о «воздушном перемирии». Однако официального подтверждения этой информации от Москвы или Вашингтона пока не поступало.
Напомним, что 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После этого украинская сторона настояла на поэтапном подходе к урегулированию конфликта: сначала прекращение боевых действий, а затем переговоры.