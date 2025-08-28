Соседи в шоке: В Москве мошенники воскресили умершего режиссёра Кару

Жителям дома в центре Москвы, где жил Юрий Кара, стали приходить подозрительные сообщения от имени умершего режиссёра. Об этом сообщает «Москва 24».

«Добрый день. Я сейчас обновляю списки жильцов нашего ЖК. Перепроверьте всё ли правильно указано», — с таким текстом приходят сообщения.