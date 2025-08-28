Соседи в шоке: В Москве мошенники воскресили умершего режиссёра Кару
В Москве мошенники рассылают сообщения от имени покойного режиссёра Кары
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Жителям дома в центре Москвы, где жил Юрий Кара, стали приходить подозрительные сообщения от имени умершего режиссёра. Об этом сообщает «Москва 24».
«Добрый день. Я сейчас обновляю списки жильцов нашего ЖК. Перепроверьте всё ли правильно указано», — с таким текстом приходят сообщения.
Уведомления рассылаются жильцам с целью сбора персональных данных или других действий мошенников. По словам соседей, они были шокированы происходящим и советуют другим жителям внимательно проверять источники подобных рассылок.
Напомним, советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Юрий Кара умер в Ялте в середине июля. Ему было 70 лет, причиной смерти стал повторный инфаркт. Похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве.