28 августа, 12:56

Соседи в шоке: В Москве мошенники воскресили умершего режиссёра Кару

В Москве мошенники рассылают сообщения от имени покойного режиссёра Кары

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Жителям дома в центре Москвы, где жил Юрий Кара, стали приходить подозрительные сообщения от имени умершего режиссёра. Об этом сообщает «Москва 24».

«Добрый день. Я сейчас обновляю списки жильцов нашего ЖК. Перепроверьте всё ли правильно указано», — с таким текстом приходят сообщения.

Уведомления рассылаются жильцам с целью сбора персональных данных или других действий мошенников. По словам соседей, они были шокированы происходящим и советуют другим жителям внимательно проверять источники подобных рассылок.

Умер Юрий Кара. Как режиссёр создал «проклятую» версию «Мастера и Маргариты», которая не вышла в прокат
Напомним, советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Юрий Кара умер в Ялте в середине июля. Ему было 70 лет, причиной смерти стал повторный инфаркт. Похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве.

