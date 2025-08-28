Крупнейшая угольная компания России остановила часть производств

По информации «Мечела», производственные мощности компании также ограничены из-за ремонтных работ на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», которая должна заработать в октябре. В компании признают, что, хотя металлургический сектор стал более устойчивым, он всё ещё сталкивается с вызовами. Высокая ключевая ставка Банка России и закрытые внешние рынки негативно сказываются на деловой активности отраслей, потребляющих сталь. Это, в свою очередь, приводит к снижению спроса на стальную продукцию и падению рыночных цен. «Мечел» старается поддерживать стабильные объёмы производства, однако прибыльность его предприятий заметно снизилась.