Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:33

Крупнейшая угольная компания России остановила часть производств

Челябинский Мечел приостановил выпуск нерентабельной угольной продукции

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Челябинский «Мечел» оптимизирует свою добывающую деятельность, временно остановив выпуск отдельных видов продукции. Компания планирует перенаправить ресурсы на производство более рентабельных и востребованных товаров.

«Мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию», — говорится в сообщении компании.

По информации «Мечела», производственные мощности компании также ограничены из-за ремонтных работ на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», которая должна заработать в октябре. В компании признают, что, хотя металлургический сектор стал более устойчивым, он всё ещё сталкивается с вызовами. Высокая ключевая ставка Банка России и закрытые внешние рынки негативно сказываются на деловой активности отраслей, потребляющих сталь. Это, в свою очередь, приводит к снижению спроса на стальную продукцию и падению рыночных цен. «Мечел» старается поддерживать стабильные объёмы производства, однако прибыльность его предприятий заметно снизилась.

Перестройка рынка и разворот на Азию: Эксперт разъяснил причины угольного коллапса в России
Перестройка рынка и разворот на Азию: Эксперт разъяснил причины угольного коллапса в России

Ранее стало известно, что к июлю 2025 года в России накопилось около 100 миллионов тонн нереализованного угля, что стало серьёзным ударом по всей отрасли. А в Кузбассе доступной для трудоустройства осталась лишь одна шахта.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar