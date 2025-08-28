Крупнейшая угольная компания России остановила часть производств
Челябинский Мечел приостановил выпуск нерентабельной угольной продукции
Челябинский «Мечел» оптимизирует свою добывающую деятельность, временно остановив выпуск отдельных видов продукции. Компания планирует перенаправить ресурсы на производство более рентабельных и востребованных товаров.
«Мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию», — говорится в сообщении компании.
По информации «Мечела», производственные мощности компании также ограничены из-за ремонтных работ на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», которая должна заработать в октябре. В компании признают, что, хотя металлургический сектор стал более устойчивым, он всё ещё сталкивается с вызовами. Высокая ключевая ставка Банка России и закрытые внешние рынки негативно сказываются на деловой активности отраслей, потребляющих сталь. Это, в свою очередь, приводит к снижению спроса на стальную продукцию и падению рыночных цен. «Мечел» старается поддерживать стабильные объёмы производства, однако прибыльность его предприятий заметно снизилась.
Ранее стало известно, что к июлю 2025 года в России накопилось около 100 миллионов тонн нереализованного угля, что стало серьёзным ударом по всей отрасли. А в Кузбассе доступной для трудоустройства осталась лишь одна шахта.