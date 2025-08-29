Белый дом показал фото Трампа за работой в McDonald's в преддверии Дня труда
Белый дом опубликовал фото Трампа за работой в McDonald's. Обложка © X / Donald J. Trump
Белый дом направил поздравление американцам по случаю приближающегося Дня труда. Текст сопроводили снимком президента США Дональда Трампа, запечатлённого во время работы в ресторане McDonald's.
«Почти День труда», — говорится в подписи к фотографии в социальной сети X.
День труда в США, традиционно знаменующий окончание лета для большинства американцев, отмечается в первый понедельник сентября с 1882 года. В текущем году этот праздник выпадает на 1 сентября.
В октябре 2024 года Дональд Трамп принял участие в акции в McDonald's, где он, надев фартук, лично обслуживал посетителей, раздавая им картофель фри. А ранее в Португалии выразили неожиданное мнение о президенте США Дональде Трампе. Президент страны назвал американского коллегу «русским активом».