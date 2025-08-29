«Убойное действие»: В России появилась новая гаубица, которая перемелет в труху танки противника

Российская САУ 2С7М «Малка» оснащена боеприпасами весом более 100 кг, которые способны уничтожать танки и вражескую технику на дистанции до 100 метров. Модернизация повысила мобильность и тактико-технические характеристики САУ. Об этом сообщил Ростех.

«Поражающие факторы от взрыва тяжёлого боеприпаса сохраняют своё убойное действие в радиусе до 100 метров. Поэтому гаубица очень эффективна в контрбатарейной борьбе», — говорится в сообщении.