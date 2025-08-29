Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 августа, 08:55

«Убойное действие»: В России появилась новая гаубица, которая перемелет в труху танки противника

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российская САУ 2С7М «Малка» оснащена боеприпасами весом более 100 кг, которые способны уничтожать танки и вражескую технику на дистанции до 100 метров. Модернизация повысила мобильность и тактико-технические характеристики САУ. Об этом сообщил Ростех.

«Поражающие факторы от взрыва тяжёлого боеприпаса сохраняют своё убойное действие в радиусе до 100 метров. Поэтому гаубица очень эффективна в контрбатарейной борьбе», — говорится в сообщении.

Модернизация САУ включила новую ходовую часть и обновлённую электронику: приборы связи, управления и контроля. По мнению специалистов, это повысило мобильность и боевые возможности «Малки». Снаряды пушки практически не зависят от погодных условий и ветра, что обеспечивает высокую точность и эффективность применения в боевых условиях.

Российские дроноводы поджарили украинский Leopard, стрелявший по домам в Красноармейске — видео возмездия
Ранее сообщалось, что российским военным впервые удалось уничтожить корабль Военно-морских сил Украины с помощью беспилотного катера (БЭК). В результате ликвидации среднего разведывательного корабля «Симферополь» украинская сторона утратила своё единственное крупное плавсредство.

Милена Скрипальщикова
