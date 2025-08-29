Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 10:10

Приднестровье рассматривает объединение с Молдавией только на условиях федерации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Президент Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что объединение региона с Молдавией возможно лишь на принципах федеративного устройства. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой обсуждению положения Гагаузской автономии.

«Я убеждён, если и строить некое общее государство под названием Молдова, оно должно быть исключительно федеральное либо конфедеративное, иначе оно не выживет. Пример — автономия Гагаузии. Мы давно наблюдаем за Гагаузией и видим, что постепенно автономия превращается в часть унитарного государства, абсолютно без своих прав», — заявил Красносельский.

Напомним, что конфликт Кишинёва и Комрата резко усилился после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул в 2023 году. Гуцул заявляла о важности укрепления связей автономии с Россией и критиковала проводимую правительством Молдавии линию противостояния с Москвой. В ответ Кишинёв предпринял ряд мер давления на регион, включая попытки признать выборы недействительными, введение дополнительной налоговой нагрузки и ограничение компетенций Гагаузии в судебной сфере. В итоге, суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».

Полина Никифорова
