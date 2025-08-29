Приднестровье рассматривает объединение с Молдавией только на условиях федерации

Президент Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что объединение региона с Молдавией возможно лишь на принципах федеративного устройства. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой обсуждению положения Гагаузской автономии.

«Я убеждён, если и строить некое общее государство под названием Молдова, оно должно быть исключительно федеральное либо конфедеративное, иначе оно не выживет. Пример — автономия Гагаузии. Мы давно наблюдаем за Гагаузией и видим, что постепенно автономия превращается в часть унитарного государства, абсолютно без своих прав», — заявил Красносельский.