Гагаузию лишили права назначать прокурора автономии

Конституционный суд Молдавии отменил право Гагаузской автономии самостоятельно назначать прокурора, сообщила председатель суда Домника Маноле.

Она пояснила, что суд удовлетворил обращение Генпрокуратуры, признав неконституционными положения статьи 21 Закона об особом статусе Гагаузии, а также отдельные нормы Закона о прокуратуре. По её словам, вердикт суда является окончательным и начнёт действовать после публикации в «Официальном мониторе».

Инициатором пересмотра законодательства выступил генпрокурор Ион Мунтяну, а рассмотрение дела прошло без участия представителей автономии.

В свою очередь, замглавы Гагаузии Виктор Петров отметил, что решение суда фактически инициирует процесс ликвидации автономного статуса региона. Он подчеркнул, что оно подрывает основы местного самоуправления и лишает жителей права влиять на управление своей территорией.