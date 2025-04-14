Гагаузию лишили права назначать прокурора автономии
Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора
Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freedomz
Конституционный суд Молдавии отменил право Гагаузской автономии самостоятельно назначать прокурора, сообщила председатель суда Домника Маноле.
Она пояснила, что суд удовлетворил обращение Генпрокуратуры, признав неконституционными положения статьи 21 Закона об особом статусе Гагаузии, а также отдельные нормы Закона о прокуратуре. По её словам, вердикт суда является окончательным и начнёт действовать после публикации в «Официальном мониторе».
Инициатором пересмотра законодательства выступил генпрокурор Ион Мунтяну, а рассмотрение дела прошло без участия представителей автономии.
В свою очередь, замглавы Гагаузии Виктор Петров отметил, что решение суда фактически инициирует процесс ликвидации автономного статуса региона. Он подчеркнул, что оно подрывает основы местного самоуправления и лишает жителей права влиять на управление своей территорией.
Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии, расположенное на юге страны. Гагаузия имеет собственные органы власти, включая Народное собрание и главу (башкана), но подчиняется центральным властям Молдавии. Автономия была провозглашена в 1994 году на фоне стремления сохранить культурную и политическую идентичность региона. Часто находится в центре дискуссий о балансе полномочий между Кишинёвом и Комратом.
Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как выяснилось, её имя оказалось в перечне лиц, кому запрещён выезд из страны. Политик обращалась к президенту РФ Владимиру Путину, а также главе США Дональду Трампу. Несмотря на задержание, покидать пост главы Гагаузии политик не намерена. Уже 9 апреля суд принял решения перевести её под домашний арест.