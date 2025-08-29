Мессенджер MAX
29 августа, 13:36

Украинская молодёжь назвала главную причину массового бегства из страны

Украинская молодёжь активно покидает страну после снятия запрета на выезд для лиц в возрасте от 18 до 22 лет. Причины отъезда связаны с сомнениями относительно будущего и отсутствием перспектив для личного роста и развития. Об этом пишет издание «Страна».

«Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития», — пишет издание.

Опрос молодых людей проводился на улице в Киеве за день до того, как украинские власти разрешили покидать страну лицам в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что первые желающие покинуть Украину устроили пробку на границе с Польшей. Life.ru публиковал видео огромной очереди на КПП.

