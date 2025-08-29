Мессенджер MAX
29 августа, 13:12

Украина признала гибель двух военных моряков на уничтоженном дроном РФ корабле

Обложка © Telegram / Минобороны России

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в результате атаки российского дрона на разведывательный корабль «Симферополь» в четверг погибли двое украинских моряков. Об этом он заявил в эфире украинского новостного телемарафона.

«Есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдём всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения», — сказал он.

Минобороны показало новые кадры удара по кораблю ВСУ «Симферополь»
Напомним, что в результате атаки корабль ВМС Украины полностью затонул. Это первый случай, когда Армии России удалось уничтожить корабль с помощью БЭК. Среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.

