Украина признала гибель двух военных моряков на уничтоженном дроном РФ корабле

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в результате атаки российского дрона на разведывательный корабль «Симферополь» в четверг погибли двое украинских моряков. Об этом он заявил в эфире украинского новостного телемарафона.

«Есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдём всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения», — сказал он.