Уиткофф после сканадала отказался от российских переводчиков на встречах в Москве
Politico: Спецпредставитель США Уиткофф перешёл на переводчиков Госдепа
Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / Alex Brandon
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, которого ранее критиковали за использование российских переводчиков на встречах в Москве, теперь будет работать только со специалистами из Госдепартамента. Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя администрации.
Такое решение приняли после публикации расследования, где утверждалось, что Уиткофф нарушил правила безопасности, пользуясь услугами российских переводчиков во время встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.
«После того, как он подвёргся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из Госдепартамента», — отмечает издание.
Ещё в мае телеканал NBC сообщал, что Уиткофф привлекал российских переводчиков для переговоров с Путиным, хотя должен был взять с собой американского специалиста. А вот в августе спецпосланник уже пришёл на встречу с президентом России в сопровождении переводчика из США.
Ранее Стив Уиткофф проинформировал, что на текущей неделе ожидается визит украинской делегации в Нью-Йорк для проведения переговорного процесса. Он также добавил, что Штаты ежедневно поддерживают связь с Российской Федерацией относительно украинского кризиса. Американский дипломат выразил убеждение в искреннем стремлении президента России к достижению мира и его активных действиях в этом направлении.