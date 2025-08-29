Уиткофф после сканадала отказался от российских переводчиков на встречах в Москве

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, которого ранее критиковали за использование российских переводчиков на встречах в Москве, теперь будет работать только со специалистами из Госдепартамента. Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя администрации.

Такое решение приняли после публикации расследования, где утверждалось, что Уиткофф нарушил правила безопасности, пользуясь услугами российских переводчиков во время встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.