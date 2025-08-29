Навели шороху: Появление российских БЭКов в Дунае вызвало шок на Украине

Тем временем украинская сторона официально признала потерю разведывательного корабля «Симферополь», который был уничтожен в устье Дуная российскими безэкипажными катерами. При этом изначально Киев опровергал эту информацию. Это первый подтвержденный случай, когда украинский корабль был уничтожен российским морским дроном. По мнению эксперта Бориса Рожина, произошедшее свидетельствует о смене тактики: если ранее для атак в Дунайской дельте требовались дорогостоящие ракеты типа «Оникс» и «Бастион», то теперь для подобных операций достаточно более дешёвых морских беспилотников.