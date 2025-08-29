Навели шороху: Появление российских БЭКов в Дунае вызвало шок на Украине
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Интенсивные ночные удары сменились плановыми действиями российских ВКС. В пятницу ночью по целям ВСУ было выпущено 68 беспилотников, что составило около десятой части от числа, зафиксированного сутками ранее, сообщает сайт MK.ru.
В ходе атак в Днепропетровской области пострадали нефтебаза «Янко», где сгорели два топливных резервуара, и склады «Стандарта», на которых пожар уничтожил военное имущество. В Харьковской области удары были нанесены по Изюмскому району и району Белого Колодезя, а в Черниговской — по аэродрому в Нежине. Особо отмечается удар в Запорожской области, где ракета «Искандер» поразила установку комплекса «Нептун», уничтожив её вместе с расчётом и техникой.
Тем временем украинская сторона официально признала потерю разведывательного корабля «Симферополь», который был уничтожен в устье Дуная российскими безэкипажными катерами. При этом изначально Киев опровергал эту информацию. Это первый подтвержденный случай, когда украинский корабль был уничтожен российским морским дроном. По мнению эксперта Бориса Рожина, произошедшее свидетельствует о смене тактики: если ранее для атак в Дунайской дельте требовались дорогостоящие ракеты типа «Оникс» и «Бастион», то теперь для подобных операций достаточно более дешёвых морских беспилотников.
Ранее сообщалось, что с 23 по 29 августа российские войска нанесли семь массированных ударов высокоточным оружием и боевыми дронами по объектам ВСУ. В результате были поражены объекты ВПК и авиабазы Украины. Среди поражённых целей находились склады с ракетами «Сапсан», ракетный комплекс «Нептун», а также нефтехранилище, снабжавшее горючим украинские вооружённые формирования.