МИД России выразил соболезнования семье пытавшегося спасти Наговицину итальянца
Лука Синигалья. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luke.sinigaglia
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования семье итальянца Луки Синигальи, который погиб, пытаясь спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину. Дипломат отметила благородство и смелость иностранца.
«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким итальянца. Мы восхищаемся силой духа и мужества этого человека, который отдал жизнь «за други своя», как написано в Священном Писании», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что этот человеческий подвиг особенно важен для нас, учитывая «чудовищную и злобную риторику итальянской партии войны» и их попытки спровоцировать конфликт между нашими народами.
Напомним, что в начале августа группа альпинистов предприняла попытку восхождения на пик Победы. Во время спуска с вершины Наталья Наговицина получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить путь, оставшись на высоте более 7000 метров. Её пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Наталья была признана без вести пропавшей. Эвакуация тела с такой высоты возможна только весной и оценивается в 100 тысяч долларов.