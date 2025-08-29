Владимир Зеленский подписал закон, который официально вводит использование термина «рашизм». Кроме того, нынешние боевые действия теперь официально называются борьбой за «независимость Украины».

Украинский парламент определил «рашизм» как «новую разновидность тоталитарной идеологии и практики». Это заявление получило поддержку 281 голоса, при 57 воздержавшихся. Как передаёт «Страна.ua», ключевыми характеристиками «рашизма» были названы милитаризм, придание сакрального статуса государственным институтам, а также превознесение России и россиян.