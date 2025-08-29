Зеленский узаконил русофобский термин «рашизм»
Владимир Зеленский подписал закон, который официально вводит использование термина «рашизм». Кроме того, нынешние боевые действия теперь официально называются борьбой за «независимость Украины».
Украинский парламент определил «рашизм» как «новую разновидность тоталитарной идеологии и практики». Это заявление получило поддержку 281 голоса, при 57 воздержавшихся. Как передаёт «Страна.ua», ключевыми характеристиками «рашизма» были названы милитаризм, придание сакрального статуса государственным институтам, а также превознесение России и россиян.
Ранее глава киевского режима признал, что у Украины нет шансов вернуть территории. Зеленский полагает, что дипломатический путь «является более быстрым». Также он заявил о наличии буферной зоны на линии фронта между Россией и Украиной.